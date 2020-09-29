Эксперт рассказал о ситуации на рынке арендного жилья

Короткая ссылка
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в беседе с газетой «Известия» рассказал о ситуации на рынке арендного жилья.

По словам участников рынка недвижимости, как пишет издание, стоимость арендного жилья в крупных городах России до конца года может увеличиться на уровень выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3—4%), а к лету 2021 года — ещё на 4—5%. Таким образом, увеличение составит примерно 8%.

«После снятия ограничительных мер увеличивается потенциальный спрос (просмотры объявлений. — RT)», — цитирует издание эксперта.

Небольшой спад по этому показателю наблюдался в середине лета, но с августа снова фиксируется положительная динамика, она связана с началом делового сезона и учебного года, указал он.

Сейчас средняя ставка на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках составляет 17,4 тыс. рублей в месяц, что на 1,1% выше, чем в августе 2020-го. Как отмечает Алексей Попов, по сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1%.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить