Эксперты рассказали о популярных товарах в сентябре

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Эксперты рассказали о популярных товарах в сентябре, ими оказались продукты, богатые витаминами, и средства индивидуальной защиты.
Эксперты рассказали о популярных товарах в сентябре
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как отмечает компания, спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России резко повысился — более чем на треть в сентябре по сравнению с августом.

Аналитики платформы отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты.

С 1 по 27 сентября, по сравнению с аналогичными числами августа, количество покупок медицинских масок в России повысилось — на 37%, продажи перчаток — на 47%.

Покупки лимона и имбиря возросли на 85% и 71% соответственно.

Ранее в беседе с Nation News заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин оценил влияние пандемии на цены.

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