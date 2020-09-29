Эксперты рассказали о популярных товарах в сентябре
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Как отмечает компания, спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России резко повысился — более чем на треть в сентябре по сравнению с августом.
Аналитики платформы отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты.
С 1 по 27 сентября, по сравнению с аналогичными числами августа, количество покупок медицинских масок в России повысилось — на 37%, продажи перчаток — на 47%.
Покупки лимона и имбиря возросли на 85% и 71% соответственно.
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