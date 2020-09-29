Образец новейшего вертолёта для ВМФ «Минога» создадут к 2025 году

Опытный образец новейшего вертолёта для ВМФ России «Минога» будет создан к 2025 году, заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«За пять лет мы сможем создать первый лётный образец, который будет готов совершить первое «висение». Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году», — приводит его слова РИА Новости.

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта был подписан Минобороны и холдингом на форуме «Армия-2020», уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что он создаётся на замену многоцелевому Ка-27.