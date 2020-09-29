Кадыров поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по противодействию распространению коронавируса усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в регионе.
Кадыров поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР

«Поручил Руководителю Оперштаба, Председателю Парламента ЧР Магомеду Даудову усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем.

Он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, особенно в местах скопления людей.

14 июля оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.

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