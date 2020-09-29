Кадыров поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19
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«Поручил Руководителю Оперштаба, Председателю Парламента ЧР Магомеду Даудову усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем.
Он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, особенно в местах скопления людей.
14 июля оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.