Кадыров поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по противодействию распространению коронавируса усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в регионе.

«Поручил Руководителю Оперштаба, Председателю Парламента ЧР Магомеду Даудову усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем.

Он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, особенно в местах скопления людей.

14 июля оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.