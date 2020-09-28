В Москве скончались ещё 23 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
- © РИА Новости / Денис Абрамов
Всего за время эпидемии в столице скончались 5203 человека, у которых был подтверждён коронавирус.
Накануне стало известно о смерти 16 пациентов с коронавирусом в Москве.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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