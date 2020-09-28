В Москве скончались ещё 23 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.

Всего за время эпидемии в столице скончались 5203 человека, у которых был подтверждён коронавирус.

Накануне стало известно о смерти 16 пациентов с коронавирусом в Москве.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.