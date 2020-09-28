Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё два фармацевтических завода появятся в технополисе «Москва».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«В сентябре у технополиса появились ещё два новых резидента, которые планируют в ближайшие десять лет вложить в развитие своих фармацевтических производств свыше 1,5 млрд рублей, а также создать 400 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Он сообщил, что это почти половина всех городских инвестиций в фармацевтику.

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