В Севастополе на полигоне «Казачий» прошли плановые учебно-боевые стрельбы

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В Севастополе подразделения морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота выполнили плановые учебно-боевые стрельбы из штатного оружия на полигоне «Казачий».
В Севастополе на полигоне «Казачий» прошли плановые учебно-боевые стрельбы
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы Черноморского флота.

«Военнослужащие в составе взводов выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В. В ходе выполнения учебно-боевых стрельб морские пехотинцы сдают нормативы по поражению различных типов мишеней на расстоянии от 100 м до 1 км», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Всего в мероприятии задействовано более 200 военнослужащих и более десяти единиц военной техники.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне воздушно-десантных войск «Раевский» защиту от морского десанта.

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