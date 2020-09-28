В Ульяновске начался отопительный сезон

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В Ульяновске начался отопительный сезон, к системе отопления уже подключены 68% зданий социальной сферы областного центра.
В Ульяновске начался отопительный сезон
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

28 сентября начинается массовое подключение к теплу всех оставшихся объектов соцкультбыта, вне зависимости от наличия заявки.

На данный момент теплом обеспечены 155 из 157 детских садов, 103 школы из 104, 133 объекта здравоохранения из 224, 11 центров детского творчества из 13, десять школ искусств из 17, девять детско-юношеских спортивных школы из 28, два учреждения культуры, две библиотеки и один клуб МБУ «Симбирцит».

Ранее, по сообщениям портала «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.

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