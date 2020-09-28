В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Санкт-Петербурге за последние сутки тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали 15 646 человек.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 1291 человек: 23 — в обсерваторе, 506 — контактные, 762 — в самоизоляции.

По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 159 раз.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.