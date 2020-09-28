В Удмуртии предложили новые меры поддержки для компаний IT-сектора
- Pixabay
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Такая льгота ориентирована на компании, занимающиеся перепродажей, внедрением, адаптацией или обслуживанием отечественного софта.
Также было предложено расширить применение пониженных тарифов страховых взносов для IT-компаний.
«Реализация озвученных мер окажет благоприятное влияние на развитие рынка информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации, а также поддержку развития рынка отечественных программ и производителей. Кроме этого, подобный шаг позволит сфокусировать рынок на разработку массовых готовых к тиражным внедрениям российских программ и повысит их экспортный потенциал за счёт массового использования», — цитирует издание заявление Меджитова.
Он предложил освободить от уплаты НДС не только лицензиатов программного обеспечения, но и IT-компании, занимающиеся перепродажей, внедрением, адаптацией или обслуживанием отечественного софта. Отмечается, что таких организаций намного больше, чем держателей лицензий.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.