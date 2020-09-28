В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией

В Челябинской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, на 28 сентября выявлено 79 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального оперштаба.

В том числе заболели шесть школьников.

«С начала пандемии произошло 16 572 случая заражения, сейчас лечение проходят 3288 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте 75, 79, 83 и 84 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжёлые заболевания», — цитирует издание сообщение оперштаба.

Выздоровели за сутки 11 человек, с начала пандемии — 12 766 жителей области.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.