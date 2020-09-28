Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева

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Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, в жалобе на приговор пожаловался на давление со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева
  • РИА Новости

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признаёт себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.», — приводит её слова РИА Новости.

28 сентября стало известно, что артист направил в суд собственную жалобу на приговор. 

Ранее апелляции подали Пашаев, новые защитники Ефремова Владимир Васильев и Пётр Хархорин, гражданская жена погибшего и компания, которой принадлежал разбитый при аварии пикап.

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