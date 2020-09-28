Власти Челябинска рассказали о начале отопительного сезона, подключать многоквартирные дома начнут с 28 сентября, этот процесс растянется на несколько дней.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные мэрии.

«Все службы, обеспечивающие запуск отопления в жилой фонд, работают круглосуточно. Социальные объекты на данный момент подключены на 90%, тепло в них подавали по заявкам руководителей», — цитирует издание представителей администрации.

Для подключения домов к отоплению в Челябинске решили не дожидаться пятидневного среднесуточного показателя в 8 °С — из-за ночных заморозков.

Ранее телеканал «360» рассказал об отопительном сезоне в Подмосковье.