Власти Челябинска рассказали о начале отопительного сезона

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Власти Челябинска рассказали о начале отопительного сезона, подключать многоквартирные дома начнут с 28 сентября, этот процесс растянется на несколько дней.
Власти Челябинска рассказали о начале отопительного сезона
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные мэрии.

«Все службы, обеспечивающие запуск отопления в жилой фонд, работают круглосуточно. Социальные объекты на данный момент подключены на 90%, тепло в них подавали по заявкам руководителей», — цитирует издание представителей администрации.

Для подключения домов к отоплению в Челябинске решили не дожидаться пятидневного среднесуточного показателя в 8 °С — из-за ночных заморозков.

Ранее телеканал «360» рассказал об отопительном сезоне в Подмосковье.

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