В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике распространения вирусных заболеваний среди пожилых людей

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике распространения вирусных заболеваний, людям старше 60 лет рекомендовано соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта надзорного ведомства.

«Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — цитирует издание заявление Роспотребнадзора.

Кроме того, пожилым людям посоветовали мыть руки после возвращения с улицы, из общественных мест и перед приготовлением еды.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.