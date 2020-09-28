В Оренбургской области прошли учения по отражению ночной атаки условного противника

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В Оренбургской области прошли тактические учения танкистов ЦВО по отражению ночной атаки условного противника при помощи тепловизоров.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минобороны России.

Экипажи танков Т-72Б3 использовали тепловизоры «Сосна-У». Они смогли заметить условных противников на расстоянии до 3 км и после этого ударили по целям из 125-мм орудий.

При этом условный противник пытался прорвать оборону с помощью тяжёлой бронетехники и миномётов. Сделать это не позволили беспилотники, которые вовремя установили местоположение «врагов».

В Минобороны добавили, что действия танкистов поддерживали самоходные гаубицы «Мста-С». Они подсвечивали поле боя осветительными снарядами и поражали огневые точки условного противника.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск «Раевский» защиту от морского десанта.

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