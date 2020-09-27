Кабмин утвердил правила субсидирования Корпорации развития Дальнего Востока

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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидии Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) для управления Арктической зоной.
Кабмин утвердил правила субсидирования Корпорации развития Дальнего Востока
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «государство окажет финансовую поддержку Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая выполняет функцию управляющей компании Арктической зоны». 

«Средства будут предоставляться КРДВ на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием её дочерних обществ, с работой по приёму заявок на заключение соглашений об инвестиционной деятельности и непосредственным заключением таких соглашений, а также с ведением реестра резидентов Арктической зоны и выполнением других функций, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «результатом предоставления субсидии должно стать привлечение внебюджетных инвестиций в экономику Арктической зоны и создание новых рабочих мест на этих важных для страны территориях».

В кабмине рассказали, что приём заявок на получение статуса резидента Арктической зоны Корпорация развития Дальнего Востока начала в конце августа 2020 года.

В правительстве пояснили, что претендовать на него могут индивидуальные предприниматели и компании, планирующие реализацию нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 млн рублей.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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