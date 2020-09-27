В Москве скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
- © РИА Новости / Илья Питалев
Всего за время пандемии в городе скончались 5180 человек, у которых был подтверждён COVID-19.
Накануне сообщалось о смерти 18 пациентов с коронавирусом в Москве.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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