В Москве скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.

Всего за время пандемии в городе скончались 5180 человек, у которых был подтверждён COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 18 пациентов с коронавирусом в Москве.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.