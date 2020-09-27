Начался приём заявок на награду «Горячее сердце»

Согласно положению Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», к награждению могут быть представлены лица в возрасте до 23 лет, а также детские и молодёжные организации.

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Об этом информирует Tverigrad.ru. Отмечается, что «главное условие — они должны проявить неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно прийти на помощь людям и преодолеть трудные жизненные ситуации». Торжественную церемонию награждения планируется провести в апреле 2021 года в Москве. Как сообщает издание, физическим лицам вручат нагрудные знаки, детские, молодёжные общественные организации и объединения станут почётными обладателями символа «Горячее сердце». Инициатива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки, МЧС, МВД, Минобороны, уполномоченного при президенте по правам ребёнка, а также общественных организаций и фондов.