Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября

Российский президент Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета 28 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«28 сентября состоится расширенное заседание президиума Госсовета», — цитирует его Интерфакс.

Он уточнил, что заседание состоится в формате видеоконференции.

Ранее Путин проконтролировал ход учений «Кавказ-2020».