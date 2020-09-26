Путин проведёт заседание президиума Госсовета 28 сентября
Российский президент Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета 28 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«28 сентября состоится расширенное заседание президиума Госсовета», — цитирует его Интерфакс.
Он уточнил, что заседание состоится в формате видеоконференции.
Ранее Путин проконтролировал ход учений «Кавказ-2020».
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