В Москве состоялся осенний мотофестиваль

Короткая ссылка
В Москве прошёл осенний мотофестиваль в честь закрытия мотосезона 2020 года. В рамках мероприятия был проведён мотопарад.

Мотоциклисты проехали по Садовому кольцу. Заезд начался на проспекте Академика Сахарова и завершился в парке «Музеон». «Сегодня у нас знаменательное событие, это формальное закрытие мотосезона. К сожалению, открытия не было по понятным причинам, да и сейчас ситуация в городе непростая с учётом заболеваемости (коронавирусом. — RT). Но при этом мотоциклисты на дорогах города есть», — сказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. 

Ликсутов отметил, что в мотофестивале ожидается участие около 3 тыс. человек.

Также он рассказал, что в Москве на сегодняшний день зарегистрировано около 100 тыс. мотоциклов, при этом количество мотоциклистов ежегодно увеличивается на 5—10 тыс. 

При этом число погибших мотоциклистов в Москве за восемь месяцев 2020 года на 37% ниже по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить