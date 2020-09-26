В Москве состоялся осенний мотофестиваль

В Москве прошёл осенний мотофестиваль в честь закрытия мотосезона 2020 года. В рамках мероприятия был проведён мотопарад.

Мотоциклисты проехали по Садовому кольцу. Заезд начался на проспекте Академика Сахарова и завершился в парке «Музеон». «Сегодня у нас знаменательное событие, это формальное закрытие мотосезона. К сожалению, открытия не было по понятным причинам, да и сейчас ситуация в городе непростая с учётом заболеваемости (коронавирусом. — RT). Но при этом мотоциклисты на дорогах города есть», — сказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что в мотофестивале ожидается участие около 3 тыс. человек.

Также он рассказал, что в Москве на сегодняшний день зарегистрировано около 100 тыс. мотоциклов, при этом количество мотоциклистов ежегодно увеличивается на 5—10 тыс.

При этом число погибших мотоциклистов в Москве за восемь месяцев 2020 года на 37% ниже по сравнению с прошлым годом.