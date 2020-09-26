Колокольцев возложил венок и живые цветы на воду в Севастополе в память о милиционерах — защитниках города

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии, посвящённой памяти сотрудников милиции, погибших при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что от Графской пристани в акваторию Чёрного моря отчалили катера, на которых находились Колокольцев, начальник управления МВД России по городу Севастополю и почётный караул. Обойдя мыс Херсонес, они остановились напротив места дислокации 35-й береговой батареи — последнего рубежа обороны Севастополя.

Сообщается, что в память о павших героях на воду были возложены венок и живые цветы. Затем прозвучали три залпа салюта.

В тексте говорится, что Колокольцев стал первым главой МВД в постсоветский период, который принял участие в этом торжественном мероприятии.