Колокольцев передал документы к наградам защитника Севастополя Василия Бузина

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Народный музей севастопольской полиции (милиции) имени Казакевича и принял участие в открытии новой экспозиции, посвящённой героизму сотрудников органов внутренних дел при обороне города в 1941—1942 годах. 
Колокольцев передал документы к наградам защитника Севастополя Василия Бузина
  • РИА Новости

Глава ведомства выразил признательность коллективу музея.

«Ваша работа помогает военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Благодаря вам сохранена память о тех сотрудниках, которые сложили свои головы, защищая Отечество. И эта работа будет продолжена. Планируется издание книги о подвиге севастопольских милиционеров в годы Великой Отечественной войны. Начато возведение мемориального комплекса, который будет сдан в следующем году», — приводит слова Колокольцева «МВД Медиа».

Отмечается, что в обороне Севастополя принимал участие весь гарнизон милиции под началом капитана милиции Василия Бузина. На боевом посту и оборонительных рубежах при ликвидации диверсионных групп погибли почти все сотрудники городского отдела милиции.

В тексте говорится, что «их имена навечно вписаны в летопись Великой Победы».

Колокольцев рассказал, что в этом году установлены новые факты биографии Бузина. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга 2 июля 1942 года, он был награждён орденом Красной Звезды, 10 января 1944 года (посмертно) — медалью «За оборону Севастополя».

Владимир Колокольцев вручил документы к этим наградам родственникам Бузина.

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