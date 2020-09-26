Кабмин утвердил правила выделения субсидий на закупку мусорных контейнеров

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что господдержку смогут получить те субъекты, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о раздельном сборе отходов. Также в кабмине заявили, что «в регионе должен быть принят нормативный правовой акт, предусматривающий такой способ сбора мусора».

В сообщении говорится, что субсидия будет предоставляться на основании соглашения между правительством региона и Минприроды.

«На эти цели в федеральном бюджете уже зарезервирован 1 млрд рублей. Этих средств хватит на закупку около 70 тыс. контейнеров. Деньги будут выделены и распределены по регионам до конца года», — сообщили в правительстве.

Ранее, как сообщал Gorod55, губернатор Омской области Александр Бурков рассказал об экологической программе региона и ситуации с утилизацией ТКО.