Кабмин утвердил правила выделения субсидий на закупку мусорных контейнеров

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. 
Кабмин утвердил правила выделения субсидий на закупку мусорных контейнеров
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что господдержку смогут получить те субъекты, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о раздельном сборе отходов. Также в кабмине заявили, что «в регионе должен быть принят нормативный правовой акт, предусматривающий такой способ сбора мусора». 

В сообщении говорится, что субсидия будет предоставляться на основании соглашения между правительством региона и Минприроды. 

«На эти цели в федеральном бюджете уже зарезервирован 1 млрд рублей. Этих средств хватит на закупку около 70 тыс. контейнеров. Деньги будут выделены и распределены по регионам до конца года», — сообщили в правительстве.

Ранее, как сообщал Gorod55, губернатор Омской области Александр Бурков рассказал об экологической программе региона и ситуации с утилизацией ТКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить