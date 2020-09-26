Герасимов рассказал о целях проведения учений «Кавказ-2020»

Начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов в беседе с RT рассказал о целях проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

Он рассказал, что «традиционно учениями такого масштаба завершается цикл оперативной боевой подготовки наших вооружённых сил — учебный год».

«Мы каждый год проводим такие учения, по очереди выбираем округ. Это запад, восток, центр или юг. В этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям. Мы объявили о них в декабре прошлого года. Провели соответствующие тренировки, внезапную проверку с целью подготовки к этим учениям, сами учения», — рассказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин проконтролировал ход основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Президент прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.