Герасимов рассказал о целях проведения учений «Кавказ-2020»

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Начальник российского Генерального штаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов в беседе с RT рассказал о целях проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».
Герасимов рассказал о целях проведения учений «Кавказ-2020»
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Он рассказал, что «традиционно учениями такого масштаба завершается цикл оперативной боевой подготовки наших вооружённых сил — учебный год».

«Мы каждый год проводим такие учения, по очереди выбираем округ. Это запад, восток, центр или юг. В этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям. Мы объявили о них в декабре прошлого года. Провели соответствующие тренировки, внезапную проверку с целью подготовки к этим учениям, сами учения», — рассказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин проконтролировал ход основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Президент прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. 

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