В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались ещё 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в городе с начала пандемии зафиксировано 5146 летальных случаев COVID-19, передаёт столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — заявили в оперштабе.

Накануне сообщалось о смерти 14 пациентов с коронавирусом в Москве.

Депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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