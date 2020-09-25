В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — заявили в оперштабе.
Накануне сообщалось о смерти 14 пациентов с коронавирусом в Москве.
Депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.