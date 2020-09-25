В Подмосковье рассказали об отопительном сезоне

Отопление включено в более чем 40% многоквартирных домов Подмосковья и 55% социальных объектов.

Об этом информирует телеканал «360».

В Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звёздном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах теплом обеспечены все здания.

Губернатор Андрей Воробьёв поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

«До конца сентября тепло придёт во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья», — заверил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По сообщениям портала «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.