В Подмосковье рассказали об отопительном сезоне
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Об этом информирует телеканал «360».
В Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звёздном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах теплом обеспечены все здания.
Губернатор Андрей Воробьёв поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.
«До конца сентября тепло придёт во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья», — заверил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По сообщениям портала «Крыминформ», министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев на сессии Государственного совета республики сообщил, что готовность объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону составляет 99%.