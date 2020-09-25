В Нижегородской области построят литейно-механический завод

Литейно-механический завод планируется построить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Как сообщили РИА «Время Н» в пресс-службе губернатора и облправительства, инвестпроект сопровождает Корпорация развития региона.

Завод будет специализироваться на производстве литых заготовок и деталей из серого и высокопрочного чугуна (применяются в машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве).

Объём инвестиций в проект составит более 220 млн рублей.

К моменту открытия производства планируется порядка 90 новых рабочих мест.

Ориентировочные сроки ввода предприятия в эксплуатацию — второй квартал 2021 года, сообщил гендиректор Корпорации развития Тимур Халитов.

Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.