В Нижегородской области построят литейно-механический завод

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Литейно-механический завод планируется построить в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
В Нижегородской области построят литейно-механический завод
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Как сообщили РИА «Время Н» в пресс-службе губернатора и облправительства, инвестпроект сопровождает Корпорация развития региона.

Завод будет специализироваться на производстве литых заготовок и деталей из серого и высокопрочного чугуна (применяются в машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве).

Объём инвестиций в проект составит более 220 млн рублей.

К моменту открытия производства планируется порядка 90 новых рабочих мест.

Ориентировочные сроки ввода предприятия в эксплуатацию — второй квартал 2021 года, сообщил гендиректор Корпорации развития Тимур Халитов.

Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.

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