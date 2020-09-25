Полумарафон в Томске пройдёт в онлайн-формате

Организаторы международного марафона в Томске не смогли получить разрешение на его проведение, поэтому полумарафон пройдёт в онлайн-формате.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Мы оставляем только онлайн-формат полумарафона. На сегодняшний день в Томске нет разрешения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Мы сертифицировали трассу AIMS, подготовили весь мерч, стартовые пакеты, медали, сувениры, план праздника и очень ждали согласования, но, к сожалению, возможен только онлайн-формат», — сообщает оргкомитет.

Забег пройдёт 4 октября онлайн. Все участники получат стартовые пакеты и медали. Будут открыты и локации со стартовыми зонами и с выдачей пакетов.

Международный легкоатлетический марафон, который планировалось провести в Томске 4 октября, также был перенесён — на лето 2021 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о «ЗаБеге»в Краснодаре в онлайн-формате.