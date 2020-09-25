Полумарафон в Томске пройдёт в онлайн-формате

Короткая ссылка
Организаторы международного марафона в Томске не смогли получить разрешение на его проведение, поэтому полумарафон пройдёт в онлайн-формате.
Полумарафон в Томске пройдёт в онлайн-формате
  • Pixabay

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Мы оставляем только онлайн-формат полумарафона. На сегодняшний день в Томске нет разрешения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Мы сертифицировали трассу AIMS, подготовили весь мерч, стартовые пакеты, медали, сувениры, план праздника и очень ждали согласования, но, к сожалению, возможен только онлайн-формат», — сообщает оргкомитет.

Забег пройдёт 4 октября онлайн. Все участники получат стартовые пакеты и медали. Будут открыты и локации со стартовыми зонами и с выдачей пакетов.

Международный легкоатлетический марафон, который планировалось провести в Томске 4 октября, также был перенесён — на лето 2021 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о «ЗаБеге»в Краснодаре в онлайн-формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить