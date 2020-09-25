В Краснодаре обнаружили три несанкционированные свалки

Рейд по выявлению несанкционированных свалок прошёл в одном из посёлков Прикубанского округа в Краснодаре. Там нашли три несанкционированные свалки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«Почти все такие завалы расположены на земельных участках, находящихся в частной собственности. В основном это свалки крупногабаритного и строительного мусора. На сегодняшний день в Прикубанском округе выявлено порядка 30 стихийных свалок, 14 из них уже ликвидировали, по пяти случаям возбуждены уголовные дела», — проинформировал глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время рейды пройдут во всех посёлках Прикубанского округа.

При этом в городе действует только один лицензированный полигон, на котором можно складировать любые классы отходов.

Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.