В Краснодаре обнаружили три несанкционированные свалки
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
«Почти все такие завалы расположены на земельных участках, находящихся в частной собственности. В основном это свалки крупногабаритного и строительного мусора. На сегодняшний день в Прикубанском округе выявлено порядка 30 стихийных свалок, 14 из них уже ликвидировали, по пяти случаям возбуждены уголовные дела», — проинформировал глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади.
Как отметили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время рейды пройдут во всех посёлках Прикубанского округа.
При этом в городе действует только один лицензированный полигон, на котором можно складировать любые классы отходов.
Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.