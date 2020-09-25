В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

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В Москве задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
В Москве задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для активных участников группы меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По имеющимся данным, с 2014 года подозреваемые без разрешительных документов совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию. За свои услуги они брали комиссию.

Предварительно установлено, что доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей.

Ранее ОТР сообщало, что в Татарстане задержали членов банды фальшивомонетчиков.

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