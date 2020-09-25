Завершено расследование двух дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн»

Короткая ссылка
Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении жителей Кемерова и Перми, обвиняемых в реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн».
Завершено расследование двух дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн»
  • © РИА Новости

Об этом пишет сайт газеты «Известия» со ссылкой на сообщение представителя ведомства Светланы Петренко, опубликованное 25 сентября.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн» в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Даниила Шестакова», — сообщила Петренко.

Бородаенко разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для её дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Шестаков разместил на этом же ресурсе фото советского военачальника Андрея Власова, который в ходе Великой Отечественной войны перешёл на сторону гитлеровской Германии и был объявлен изменником Родины.

Шестаков и Бородаенко вину не признали.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Верховном суде Татарстана начался суд по делу 20-летнего жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить