В ЯНАО столкнулись баржа и теплоход

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Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ЯНАО столкнулись баржа и теплоход
  • © РИА Новости/МЧС РФ

Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на реке Хаманельская Обь в пятницу, 25 сентября. В результате столкновения баржа получила пробоину, но разлива нефтепродуктов не было.

Жертв и пострадавших нет.

Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.

Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.

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