В ЯНАО столкнулись баржа и теплоход
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Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл на реке Хаманельская Обь в пятницу, 25 сентября. В результате столкновения баржа получила пробоину, но разлива нефтепродуктов не было.
Жертв и пострадавших нет.
Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.
Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.