В ЯНАО столкнулись баржа и теплоход

Нефтеналивная баржа и теплоход столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл на реке Хаманельская Обь в пятницу, 25 сентября. В результате столкновения баржа получила пробоину, но разлива нефтепродуктов не было.

Жертв и пострадавших нет.

Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.

Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.