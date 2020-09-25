В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в вузах

В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в вузах.

«Минобрнауки России ведёт постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи распространением инфекции COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В министерстве пояснили, что «решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом».

В Минобрнауки сообщили, что в настоящее время «российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.