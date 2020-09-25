Гинцбург прокомментировал динамику выявленных случаев коронавируса

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста количества выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Как сообщает РИА Новости, Гинцбург связал это с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.