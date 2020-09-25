В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых

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В столице были подведены итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых.
В Москве подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Организатором мероприятия стало агентство «Мосгортур» при поддержке департамента культуры столицы.

Из 1200 претендентов в финал вышли 14 вожатых из Красноярского и Ставропольского краёв, Тюменской, Томской, Кемеровской, Волгоградской областей, Республики Мордовии, а также Москвы и Подмосковья.

«Интерес вожатых к профессиональным конкурсам растёт. И мы всё больше убеждаемся, что вожатское движение — это перспективное направление, которое имеет огромное социальное значение и поэтому привлекает самых талантливых, ответственных и амбициозных юношей и девушек», — заявила заместитель гендиректора «Мосгортур» Юлия Силенко.

Как сообщал ранее «Янтарный край», власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

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