В Удмуртии прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что 164 обманутых дольщика получают ключи от квартир в жилом комплексе «Родниковый край» в Хохряках.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Итоговую оценку можно будет давать через два-три месяца, как только люди заедут. Дома построены с нуля с огромным трудом. Пришлось всё снести и построить новые. В силу разных технико-юридических моментов нам три раза пришлось переносить сроки. Я благодарен и прокуратуре Удмуртии, потому что в конструктиве с ними работали, а не просто предписаниями, и уже не обманутым дольщикам. Все с пониманием относились к ситуации», — сказал Александр Бречалов.

Компания «Зардон групп» приступила к работе в феврале 2019 года. По результатам обследования дома были непригодны для дальнейшего восстановления, поэтому было принято решение об их сносе.

Ранее, как сообщали «Известиям», в правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии.

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