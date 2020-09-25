В Удмуртии прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что 164 обманутых дольщика получают ключи от квартир в жилом комплексе «Родниковый край» в Хохряках.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Итоговую оценку можно будет давать через два-три месяца, как только люди заедут. Дома построены с нуля с огромным трудом. Пришлось всё снести и построить новые. В силу разных технико-юридических моментов нам три раза пришлось переносить сроки. Я благодарен и прокуратуре Удмуртии, потому что в конструктиве с ними работали, а не просто предписаниями, и уже не обманутым дольщикам. Все с пониманием относились к ситуации», — сказал Александр Бречалов.

Компания «Зардон групп» приступила к работе в феврале 2019 года. По результатам обследования дома были непригодны для дальнейшего восстановления, поэтому было принято решение об их сносе.

Ранее, как сообщали «Известиям», в правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии.