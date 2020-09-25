В Оренбургской области начал работу полевой лагерь «Юный спасатель»

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Полевой лагерь «Юный спасатель» начал работу в Оренбургской области. Детей научат оказывать первую медицинскую помощь.
В Оренбургской области начал работу полевой лагерь «Юный спасатель»
  • © Геннадий Шишкин
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, в региональном МЧС решили приобщить подростков к аварийно-спасательному делу.

Команда из восьми детей соревнуется между собой, обучаясь навыкам спасения людей.

Одним из самых сложных испытаний остаётся комбинированная пожарная эстафета и этап с аварийно-спасательным инструментом.

Команды из регионов запишут свои выступления на видео и отправят отчёт в судейскую коллегию. Жюри дистанционно выберет лучших и наградит победителей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.

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