В Оренбургской области начал работу полевой лагерь «Юный спасатель»

Полевой лагерь «Юный спасатель» начал работу в Оренбургской области. Детей научат оказывать первую медицинскую помощь.

Как сообщает RIA56, в региональном МЧС решили приобщить подростков к аварийно-спасательному делу.

Команда из восьми детей соревнуется между собой, обучаясь навыкам спасения людей.

Одним из самых сложных испытаний остаётся комбинированная пожарная эстафета и этап с аварийно-спасательным инструментом.

Команды из регионов запишут свои выступления на видео и отправят отчёт в судейскую коллегию. Жюри дистанционно выберет лучших и наградит победителей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.