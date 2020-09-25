В Оренбургской области начал работу полевой лагерь «Юный спасатель»
- © Геннадий Шишкин
- РИА Новости
Как сообщает RIA56, в региональном МЧС решили приобщить подростков к аварийно-спасательному делу.
Команда из восьми детей соревнуется между собой, обучаясь навыкам спасения людей.
Одним из самых сложных испытаний остаётся комбинированная пожарная эстафета и этап с аварийно-спасательным инструментом.
Команды из регионов запишут свои выступления на видео и отправят отчёт в судейскую коллегию. Жюри дистанционно выберет лучших и наградит победителей.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининграда подвели итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.