Более 44,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 222 601 человек.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.