В России проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус
Более 44,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- АГН «Москва»
«В России проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 222 601 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.
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