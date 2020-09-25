Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре превысил отметку опасного явления

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Уровень реки Амур в Комсомольске-на-Амуре превысил отметку опасного явления, поднявшись на 18 см за сутки до 655 см. В городском округе подтоплены 18 дачных участков, подвалы шести социально значимых объектов и 45 многоквартирных домов.
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре превысил отметку опасного явления
  • РИА Новости
  • © Викентий Барковский

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 25 сентября 2020 года составил 655 см, прирост за сутки — 18 см, тем самым преодолев отметку опасного явления», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняет ТАСС, опасным для города уровнем считается 650 см.

Всего в Хабаровском крае в зоне паводка остаётся 51 населённый пункт в девяти муниципальных образованиях. При этом подтоплены 59 жилых домов, более 2500 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 68 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

Ранее газета «Известия» писала о ситуации с компенсацией за аварийные дома после паводка в Комсомольске-на-Амуре.

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