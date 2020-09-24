Глава Салехарда заболел коронавирусом
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По его словам, в городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания COVID-19, при этом в последние дни наблюдается рост.
Титовский отметил, что «рано расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности».
«К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат», — сказал он.
Чиновник добавил, что его состояние нормальное, он находится на самоизоляции дома. По словам Титовского, он перевёл рабочие процессы в дистанционный режим.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ужесточили режим по профилактике коронавирусной инфекции для работающих вахтовым методом.