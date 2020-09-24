Глава Салехарда заболел коронавирусом

Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем перешёл на дистанционный режим работы.

По его словам, в городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания COVID-19, при этом в последние дни наблюдается рост.

Титовский отметил, что «рано расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности».

«К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат», — сказал он.

Чиновник добавил, что его состояние нормальное, он находится на самоизоляции дома. По словам Титовского, он перевёл рабочие процессы в дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ужесточили режим по профилактике коронавирусной инфекции для работающих вахтовым методом.