Глава Салехарда заболел коронавирусом

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Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, в связи с чем перешёл на дистанционный режим работы.
Глава Салехарда заболел коронавирусом
  • © Пресс-служба администрации Салехарда

По его словам, в городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания COVID-19, при этом в последние дни наблюдается рост.

Титовский отметил, что «рано расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности».

«К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат», — сказал он.

Чиновник добавил, что его состояние нормальное, он находится на самоизоляции дома. По словам Титовского, он перевёл рабочие процессы в дистанционный режим.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ужесточили режим по профилактике коронавирусной инфекции для работающих вахтовым методом.

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