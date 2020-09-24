Эксперт оценил ситуацию со ставками при кредитовании

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Главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман прокомментировал ситуацию со ставками при кредитовании.
Эксперт оценил ситуацию со ставками при кредитовании
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Снижение процентных ставок при кредитовании в последнее время уменьшает доходность банков. Они стремятся компенсировать это за счёт дополнительных услуг, зачастую излишних для заёмщика», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, открытое или скрытое навязывание таких услуг стало очень распространённым.

В частности, в случае оформления ипотеки обязательным по закону является только страхование залога, то есть самой квартиры, а от остального можно отказаться.

Ранее газета «Известия» сообщала, что доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.

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