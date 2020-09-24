Эксперт оценил ситуацию со ставками при кредитовании
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- РИА Новости
«Снижение процентных ставок при кредитовании в последнее время уменьшает доходность банков. Они стремятся компенсировать это за счёт дополнительных услуг, зачастую излишних для заёмщика», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, открытое или скрытое навязывание таких услуг стало очень распространённым.
В частности, в случае оформления ипотеки обязательным по закону является только страхование залога, то есть самой квартиры, а от остального можно отказаться.
Ранее газета «Известия» сообщала, что доля необеспеченных кредитов, выданных россиянам младше 25 лет, выросла за последний год.