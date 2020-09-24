Юрист прокомментировала ситуацию с выплатами и субсидиями в России

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала ситуацию с выплатами и субсидиями в России.
Юрист прокомментировала ситуацию с выплатами и субсидиями в России
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она напомнила, что из-за пандемии коронавируса упростили порядок получения выплат для детей.

«В период с 1 апреля и до 1 октября (включительно) они назначаются без подачи заявлений. Другими словами — автоматически. Уже со 2 октября начинает действовать общая норма, которая была до введения упрощённого порядка», — заявила эксперт.

По её словам, до конца этого месяца нужно успеть подать заявление и на получение дополнительных выплат на детей. Это касается тех, кто ещё не успел так сделать.

«Что касается субсидий по коммунальным услугам, то с октября их снова будут предоставлять на шесть месяцев. После этого нужно будет опять подтверждать своё право на получение льготы», — сообщила Красовская.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

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