В Челябинске возбуждено дело по факту хищения средств при реконструкции детского парка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областной прокуратуры.
«Администрация района заключила контракт на благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», — цитирует издание представителей пресс-службы прокуратуры.
Заказчик принял акты работ, факт производства которых в ходе проверки не подтвердился. Однако они оплачены в полном объёме. Ущерб составил свыше 520 тыс. рублей.
Как отметили в пресс-службе, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.