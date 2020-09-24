В Челябинске возбуждено дело по факту хищения средств при реконструкции детского парка

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реконструкции детского парка им. В.В. Терешковой в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
В Челябинске возбуждено дело по факту хищения средств при реконструкции детского парка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областной прокуратуры.

«Администрация района заключила контракт на благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», — цитирует издание представителей пресс-службы прокуратуры.

Заказчик принял акты работ, факт производства которых в ходе проверки не подтвердился. Однако они оплачены в полном объёме. Ущерб составил свыше 520 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.

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