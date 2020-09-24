Путин прокомментировал выборы в единый день голосования

Короткая ссылка
Состоявшиеся 13 сентября выборы, в том числе глав регионов России, прошли с высоким уровнем конкуренции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с избранными губернаторами.
Путин прокомментировал выборы в единый день голосования
  • РИА Новости

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции. Был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года», — сказал Путин.

Как отметил президент, на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с COVID-19.

«А трёхдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка. И итоги голосования, они весьма убедительны и показывают, что люди вам доверяют», — добавил он.

13 сентября в России состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить