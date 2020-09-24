Путин прокомментировал выборы в единый день голосования
- РИА Новости
«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции. Был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года», — сказал Путин.
Как отметил президент, на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с COVID-19.
«А трёхдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка. И итоги голосования, они весьма убедительны и показывают, что люди вам доверяют», — добавил он.
13 сентября в России состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.