Путин прокомментировал выборы в единый день голосования

Состоявшиеся 13 сентября выборы, в том числе глав регионов России, прошли с высоким уровнем конкуренции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с избранными губернаторами.

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции. Был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года», — сказал Путин.

Как отметил президент, на выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с COVID-19.

«А трёхдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка. И итоги голосования, они весьма убедительны и показывают, что люди вам доверяют», — добавил он.

13 сентября в России состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.