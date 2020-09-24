Юным свердловчанам вручили нагрудные знаки «Горячее сердце»

Юным свердловчанам, совершившим героические поступки, вручили нагрудные знаки «Горячее сердце».

Об этом сообщает официальный сайт правительства Свердловской области midural.ru.

В числе лауреатов премии 2020 года Дмитрий Апресов (14 лет, Дегтярск), Кирилл Гольцов (16 лет, Сысерть), Сергей Жуликов (16 лет, Ревда), Константин Журавлёв (11 лет, Сысерть), Дмитрий Хмелин (18 лет, пос. Рефтинский).

«Эти ребята — наша гордость, и наша цель и задача — растить таких детей, воспитывать молодёжь на примерах этих героев — маленьких детей, которые совершили большие поступки. Не каждый взрослый способен на то, что сделали они», — цитирует портал заместителя министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Зеленова.

Имена и истории подвигов лауреатов внесены в почётную книгу «Горячее сердце — 2020», электронная версия которой размещена на официальном сайте Фонда социально-культурных инициатив и на сайте инициативы «Горячее сердце».