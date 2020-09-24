В Омской области прокомментировали ситуацию с утилизацией ТКО

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В Омской области губернатор Александр Бурков рассказал об экологической программе региона и ситуации с утилизацией ТКО.
В Омской области прокомментировали ситуацию с утилизацией ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

Как отметил губернатор, в 2021 году одним из ключевых направлений в сфере экологии станет настройка эффективной системы работы с твёрдыми коммунальными отходами.

«Мы фактически создаём новую отрасль экономики и решаем вопросы, которые копились десятилетиями», — цитирует издание Александра Буркова.

По его словам, одной из приоритетных задач станет реализация проектов, направленных на обработку и захоронение ТКО.

Кроме того, предстоит ликвидировать ряд закрытых свалок в регионе.

Как ранее сообщало ФАН, власти Ленинградской области намерены к 2023 году закрыть все имеющиеся полигоны твёрдых бытовых отходов и построить вместо них несколько мусороперерабатывающих заводов.

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