В Краснодарском крае прошли учения ВДВ

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В Краснодарском крае, под Новороссийском, в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» бойцы ВДВ отработали на полигоне Воздушно-десантных войск «Раевский» защиту от морского десанта.
В Краснодарском крае прошли учения ВДВ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Согласно сценарию учений, бригада морского десанта условного противника, сосредоточенная в акватории Чёрного моря, предприняла попытку высадиться на побережье и удержать плацдарм для дальнейшего проведения наступательной операции», — приводит ФАН сообщение департамента информации и массовых коммуникаций МО.

Для уничтожения передовых подразделений противника в воздух были подняты самолёты Су-27 и ударные вертолёты Ми-28. Авиация ударила по пунктам управления и десанто-высадочным средствам условного противника.

Ранее Nation News сообщило, что в Курганской области состоялись учения с участием бомбардировщиков Су-34 и самолётов-разведчиков Су-24МР.

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