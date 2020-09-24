В Краснодарском крае прошли учения ВДВ
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- РИА Новости
«Согласно сценарию учений, бригада морского десанта условного противника, сосредоточенная в акватории Чёрного моря, предприняла попытку высадиться на побережье и удержать плацдарм для дальнейшего проведения наступательной операции», — приводит ФАН сообщение департамента информации и массовых коммуникаций МО.
Для уничтожения передовых подразделений противника в воздух были подняты самолёты Су-27 и ударные вертолёты Ми-28. Авиация ударила по пунктам управления и десанто-высадочным средствам условного противника.
Ранее Nation News сообщило, что в Курганской области состоялись учения с участием бомбардировщиков Су-34 и самолётов-разведчиков Су-24МР.