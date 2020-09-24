В Удмуртии рассказали о поставках санитарных автомобилей для скорой помощи

Короткая ссылка
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с приобретением санитарных автомобилей для нужд скорой помощи, это 22 новых автомобиля класса В — 13 машин марки Ford и девять машин УАЗ «Патриот».
В Удмуртии рассказали о поставках санитарных автомобилей для скорой помощи
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства региона.

Автомобили были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», они укомплектованы современным оборудованием.

Девять единиц техники останется в Ижевске, остальные отправятся в районные больницы.

«Критичная потребность в автомобилях скорой помощи в республике закрыта. Но в районных больницах ещё осталась техника, которая требует плановой замены, поэтому в следующем году мы продолжим работу в этом направлении», — цитирует издание главу Удмуртии Александра Бречалова.

Сейчас парк автомобилей скорой медицинской помощи Удмуртии составляет 251 автомобиль. Всего в 2020 году в регион поступило 43 единицы техники.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что почти 200 млрд рублей правительство Москвы выделило на меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить