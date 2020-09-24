В Удмуртии рассказали о поставках санитарных автомобилей для скорой помощи

В Удмуртии прокомментировали ситуацию с приобретением санитарных автомобилей для нужд скорой помощи, это 22 новых автомобиля класса В — 13 машин марки Ford и девять машин УАЗ «Патриот».

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы и правительства региона.

Автомобили были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», они укомплектованы современным оборудованием.

Девять единиц техники останется в Ижевске, остальные отправятся в районные больницы.

«Критичная потребность в автомобилях скорой помощи в республике закрыта. Но в районных больницах ещё осталась техника, которая требует плановой замены, поэтому в следующем году мы продолжим работу в этом направлении», — цитирует издание главу Удмуртии Александра Бречалова.

Сейчас парк автомобилей скорой медицинской помощи Удмуртии составляет 251 автомобиль. Всего в 2020 году в регион поступило 43 единицы техники.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщил, что почти 200 млрд рублей правительство Москвы выделило на меры по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения.