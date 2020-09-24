Пермский Театр-Театр с 24 сентября закрывается на карантин из-за коронавируса

Пермский Театр-Театр с 24 сентября закрывается на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, у четырёх сотрудников выявлен COVID-19.

«Всем сотрудникам Театра-Театра проводится поэтапное тестирование на коронавирус, рекомендована самоизоляция при первых же признаках заболевания. Медик театра ежедневно мониторит состояние здоровья артистов, работников технических служб, цехов, административного персонала. Ситуация стабильна и находится под контролем», — цитирует properm.ru сообщение пресс-службы театра.

Зрители могут осуществить возврат билетов или поменять их на другие даты.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге Роспотребнадзор отменил шахматную рассадку в театрах и цирках.