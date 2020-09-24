В Московской области в Солнечногорске стартовал форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы областного Мининвеста.

В мероприятии участвуют региональные власти, специалисты в области сельского хозяйства, фермеры, агрономы, механизаторы и животноводы.

Во время агрофорума пройдёт пленарное заседание и откроются дискуссионные площадки. На них расскажут о мерах, которые предпринимаются для производителей сельскохозяйственных товаров.

Как сообщает пресс-служба форума, одним из вопросов заседания станет грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводов и сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщило, что сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала 2020 года, из них 970 млн — средства из федерального бюджета.